Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé tente de boucler un gros dossier de Leonardo !

Publié le 24 juin 2020 à 21h45 par A.M.

En quête de renforts dans l'entrejeu, le PSG se serait positionné sur Tanguy Ndombele en conflit avec José Mourinho à Tottenham. Et Kylian Mbappé ferait partie de ses principaux partisans en interne.

Cet été, l'un des principaux chantiers de Leonardo sera de renforcer le milieu de terrain du PSG. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la priorité du directeur sportif du PSG se nomme Sergej Milinkovic-Savic. Toutefois, d'après L'Equipe , Thomas Tuchel aurait quant à lui une autre idée en tête. En effet, le technicien allemand apprécie le profil de Tanguy Ndombele. Et cela tombe bien puisque l'ancien milieu de terrain de l'OL devrait quitter Tottenham cet été où sa relation avec José Mourinho a atteint le point de non retour. Le FC Barcelone serait également intéressé, mais le PSG semble être la destination privilégiée de Tanguy Ndombele qui compte plusieurs partisans à Paris. Et non des moindres !

Mbappé pousse pour Ndombele