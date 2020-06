Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne lâche rien pour Bakayoko !

Publié le 24 juin 2020 à 20h45 par D.M.

En cas d’échec dans le dossier Tanguy Ndombélé, le PSG pourrait se tourner vers Tiémoué Bakayoko. Leonardo garderait un contact régulier avec l’entourage du milieu de terrain qui pourrait prendre la direction de Paris sous la forme d’un prêt.

Leonardo veut profiter du mercato estival pour se renforcer au milieu de terrain. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le PSG souhaite recruter en priorité Sergej Milinlovic-Savic qui évolue cette saison à la Lazio Rome. Toutefois, une autre piste a pris de l’ampleur ces dernières heures. En effet, Tanguy Ndombélé ne s’entendrait pas avec son entraîneur José Mourinho et serait prêt à quitter Tottenham cet été. L’international français ne manquerait pas de prétendants puisque le FC Barcelone, mais aussi le PSG auraient coché son nom. En cas d’échec dans ce dossier, Leonardo garderait un nom en tête pour venir renforcer l’entrejeu parisien.

La piste Bakayoko toujours active