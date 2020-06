Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi et Leonardo très remontés contre Cavani ?

Publié le 24 juin 2020 à 19h15 par La rédaction

Edinson Cavani a décidé de ne pas prolonger son contrat et de ne pas disputer la fin de la ligue des champions avec le PSG. Une décision qui aurait fortement déçu en interne, à commencer par le président du club Nasser al-Khelaïfi.

Edinson Cavani vit ses derniers jours en tant que joueur du PSG. L’attaquant uruguayen, qui voit son contrat arriver à échéance le 30 juin prochain, aurait décidé de ne pas prolonger son bail de quelques semaines afin de disputer la suite et fin de la Ligue des champions. Pourtant, selon les informations de Foot Mercato , plusieurs joueurs à l’instar de Neymar auraient tenté de convaincre Edinson Cavani de poursuivre son aventure au PSG. En vain.

De la déception chez les dirigeants du PSG