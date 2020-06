Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone a déjà son plan d'attaque pour Tanguy Ndombele !

Publié le 25 juin 2020 à 10h45 par La rédaction

Alors que sa situation du côté de Tottenham semble être de plus en plus compliquée, Tanguy Ndombele serait courtisé par le PSG mais aussi le FC Barcelone.

Les relations entre Tanguy Ndombele et José Mourinho semblent de plus en plus tendues à Tottenham. En effet, le technicien portugais ne s’est pas gêné pour critiquer ouvertement son milieu de terrain ces derniers mois. En raison du climat lourd qui règne entre les deux hommes, Ndombele pourrait quitter Tottenham même si comme nous vous l’annoncions en avril dernier, les Spurs ne comptent pas s'en séparer. Mais la tension a offert une brèche dans laquelle le PSG et le Barça voudraient s’engouffrer. En effet, alors que Tanguy Ndombele est l’un des nombreux noms qui circulent pour renforcer le milieu de terrain du PSG, le joueur aurait aussi la cote en Catalogne.

Le Barça veut un échange, Tottenham de l’argent