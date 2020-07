Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quique Setien saurait à quoi s’en tenir pour son avenir au Barça !

Publié le 2 juillet 2020 à 16h00 par T.M.

Nommé en janvier dernier entraîneur du FC Barcelone, Quique Setien se retrouve aujourd’hui en grande difficulté. C’est d’ailleurs lors des prochains matchs que l’Espagnol devrait jouer son avenir en Catalogne.

Le FC Barcelone est actuellement en pleine tempête. Ayant enchainé les mauvais résultats en Liga, les hommes de Quique Setien ont vu le Real Madrid prendre ses distances en Liga, où la course au titre serait même quasiment jouée. De quoi susciter de grosses critiques tant le niveau de jeu affiché n’est pas suffisant. Et c’est d’ailleurs l’entraîneur du Barça qui se retrouve en première ligne, au point même de voir son avenir en Catalogne être déjà remis en question. Arrivé il y a quelques mois, et malgré un contrat jusqu’en 2022, Setien pourrait déjà sauter… à moins qu’il n’inverse la tendance lors des prochains matchs.

Une fin de saison décisive !