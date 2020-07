Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La tête ailleurs pour Antoine Griezmann ?

Publié le 2 juillet 2020 à 6h30 par Th.B.

Au coeur des rumeurs concernant son avenir lui qui traverse une mauvaise passe au FC Barcelone, Antoine Griezmann aurait cependant la tête bien sur les épaules. Un départ au PSG ou à l’Inter via des échanges ne l’intéresserait absolument pas.

Lors des quatre dernières sorties du FC Barcelone, Antoine Griezmann n’a été titularisé qu’à une seule reprise. Mardi soir, lors du match au sommet face à l’Atletico de Madrid (2-2) qui allait donner un premier élément de réponse dans la course au titre de Liga entre le Barça et le Real Madrid, Griezmann a dû se contenter de quelques minutes en toute fin de match. Un affront pour le clan Griezmann qui ne cache pas sa colère en interne selon The Athletic . Le média britannique a cependant assuré que le principal intéressé n’aurait nullement l’intention de quitter le club blaugrana cet été, où il dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2024. Et par ailleurs, il adopterait une ferme position concernant des échanges.

Griezmann ne compte pas être échangé et voudrait raccrocher en Espagne !