Mercato - PSG : Un énorme danger refait surface pour Neymar !

Publié le 2 juillet 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Le FC Barcelone étant clairement tenté par l’idée d’un retour de Neymar, le club catalan songerait toujours à proposer un deal XXL à la direction du PSG qui incluerait Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé et Samuel Umtiti.

Lors du mercato estival 2019, Neymar avait tout tenté pour quitter le PSG et retourner au FC Barcelone, mais faute d’accord financier entre les deux clubs, l’attaquant brésilien avait été contraint de rester au Parc des Princes. Pourtant, ces derniers mois, l’intérêt du FC Barcelone était toujours vif pour Neymar, d’autant que l’attaquant brésilien n’a plus que deux ans de contrat avec le PSG. Et le Barça aurait un nouveau plan en tête pour boucler le deal...

Barcelone a une idée pour Neymar

Comme l’a révélé AS mercredi, le FC Barcelone ne serait pas forcément contre l’idée de se séparer d’Antoine Griezmann cet été puisque l’international français rencontre de sérieuses difficultés depuis son arrivée en Catalogne il y a un an. Du coup, selon le média espagnol, un échange colossal avec Neymar, proposant en contrepartie Griezmann, Ousmane Dembélé et Samuel Umtiti serait envisagé. Et le PSG se retrouve donc à nouveau menacé dans ce dossier…