Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le coup de gueule de cette piste de Leonardo !

Publié le 2 juillet 2020 à 7h45 par A.C.

Lucas Paqueta, milieu du Milan AC suivi de près par le Paris Saint-Germain, s’est exprimé au sujet de son avenir.

Le 10 Sport vous l’a répété plusieurs fois ces dernières semaines, Leonardo est à la recherche d’un milieu de terrain. Selon nos informations, sa priorité est Sergej Milinkovic-Savic, mais les négociations avec la Lazio s’annoncent compliquées. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a d’autres pistes. Le 29 mai dernier nous vous dévoilions les noms de Lorenzo Pellegrini, mais également de Lucas Paqueta. Ce dernier est bien connu par Leonardo, puisque c’est lui qui l’avait recruté à Flamengo en janvier 2019 et qui souhaiterait désormais l’attirer au PSG.

« Chaque jour qui passe, on m’envoie vers un club différent »