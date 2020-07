Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu aurait rencontré Setién !

Publié le 1 juillet 2020 à 22h30 par Th.B.

En marge de la rencontre charnière entre le FC Barcelone et l’Atletico de Madrid mardi soir (2-2), Josep Maria Bartomeu se serait entretenu avec Quique Setién pour lui assurer qu’il avait toujours toute la confiance du président. Mais la situation s’est depuis corsée.

Arrivé cet hiver pour prendre la succession d’Ernesto Valverde limogé, Quique Setién avait pourtant effectué des débuts encourageants. Néanmoins, le FC Barcelone enchaîne les contres performances depuis peu. Sur les quatre dernières rencontres disputées par le Barça , le club blaugrana n’en a remporté qu’une pour trois matchs nuls concédés dont ceux face à l’Atletico de Madrid mardi et sur la pelouse du Celta Vigo samedi notamment. Deux matchs au cours desquels Antoine Griezmann n’a pas été titularisé. Les résultats et le cas Griezmann peuvent-ils présager un licenciement de Setién dans les prochaines semaines ? Pas forcément.

Bartomeu soutiendrait Setién, mais…