Mercato - PSG : Le feuilleton Neymar bientôt relancé par Antoine Griezmann ?

Publié le 1 juillet 2020 à 14h30 par Bernard Colas mis à jour le 1 juillet 2020 à 14h36

En pleine perdition au FC Barcelone, Antoine Griezmann commencerait sérieusement à faire douter ses dirigeants. Ces derniers semblaient disposés à le conserver une saison de plus pour lui laisser une chance de s'intégrer chez les Blaugrana, mais les derniers événements pourraient inciter le club à revoir ses plans, d'autant que l'ombre de Neymar plane toujours au-dessus du Camp Nou...

Alors qu'Antoine Griezmann est en grandes difficultés au FC Barcelone depuis son arrivée l'été dernier, la situation du Français s'est encore un peu plus détériorée ce mercredi avec le choix de Quique Setién. Face à l'Atlético de Madrid (2-2), l'entraîneur du Barça a jugé bon de se passer des services de son attaquant jusqu'à la 90e minute. Antoine Griezmann n'a donc affronté ses anciens coéquipiers que quelques secondes, ce que certains en Espagne décrivent comme une humiliation. Il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'Antoine Griezmann est décrié pour ses prestations, lui qui a été repositionné sur le flanc gauche de l'attaque, secteur où il peine à faire son trou. Plus que jamais, l'avenir de Griezmann paraît alors incertain.

Le Barça comptait garder Griezmann, mais...

Auteur de 14 buts en 43 apparitions cette saison, et seulement 8 réalisations en Liga, Antoine Griezmann peine à convaincre en Catalogne. D'ailleurs, ses relations avec Lionel Messi sont régulièrement pointées du doigt. Cependant, on assurait ces derniers mois que le champion du monde tricolore faisait partie des joueurs jugés intransférables par sa direction, et ce pour plusieurs raisons. Malgré ses prestations irrégulières, Griezmann reste une star et dispose d'un statut important dans le monde du football. Ensuite, il paraît difficile pour le Barça de récupérer les 120M€ investis pour lui l'été dernier. Enfin, quel club serait disposé à débourser un gros montant pour le protégé de Didier Deschamps en sélection et à accepter les émoluments XXL du joueur, estimés à 18M€ par an, le tout en pleine crise sanitaire liée au coronavirus ? Néanmoins, la direction blaugrana commenceraient à s'interroger concernant l'avenir d'Antoine Griezmann annonce le quotidien AS ce mercredi, et cela pourrait avoir des incidences sur le PSG.

L'hypothèse d'un échange avec Neymar relancée par la presse espagnole