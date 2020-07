Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Le clan Osimhen se livre sans détour sur son transfert !

Publié le 1 juillet 2020 à 13h15 par La rédaction

Tout proche de quitter le LOSC, Victor Osimhen pourrait effectivement acter son départ vers Naples après une réunion avec Aurelio De Laurentiis, président du club, qui se tiendra ce mercredi. Un proche du joueur livre les dessous de ce possible accord....

Arrivé au LOSC en août dernier, Victor Osimhen est rapidement devenu un attaquant phare de la Ligue 1. Avec près de 20 réalisations toutes compétitions confondues cette saison, l’attaquant nigérian pourrait même d’ores et déjà quitter Lille cet été. Comme vous l’avait révélé en exclusivité le10sport.com le 30 mai dernier, Naples est très intéressait par Osimhen et une offre groupée de 105M€ pour Osimhen et Gabriel est déjà sur la table du club italien, information aussi révélée par Le 10 Sport il y a quelques jours. Un proche du joueur a d’ailleurs évoqué ce transfert.

Une rencontre déterminante aujourd’hui ?