Mercato - LOSC : Osimhen, Pepe... Luis Campos prépare un nouveau coup de maître !

Publié le 1 juillet 2020 à 4h00 par A.M.

Habitué à anticiper tous les départs sur le marché des transferts, Luis Campos tient déjà le successeur de Victor Osimhen. Et c'est encore un joli coup qui se profile.

Comme révélé par le10sport.com, Naples s'apprête à réaliser un énorme double coup du côté du LOSC. Le club italien devrait s'offrir Gabriel et Victor Osimhen cet été. Manu Lonjon, journaliste d' Eurosport , a d'ailleurs confirmé la tendance évoquant un package pouvant atteindre jusqu'à 100M€. Encore un énorme pactole pour le club lillois qui avait déjà récupéré 80M€ l'été dernier pour Nicolas Pépé. Et comme à chaque fois, Luis Campos a toujours un coup d'avance.

Marcos Paulo, le nouveau joli coup de Campos