Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani, une histoire d’amour gâchée ?

Publié le 30 juin 2020 à 23h30 par A.C.

Idole des supporters du Paris Saint-Germain et meilleur buteur de l’histoire du club, Edinson Cavani ne soigne pas vraiment sa sortie...

On ne reverra plus Edinson Cavani sous le maillot du Paris Saint-Germain. Certains s’imaginaient des adieux en grande pompe, devant un Parc des Princes qui l’a toujours soutenu, allant même jusqu’à s’insurger contre l’envahissant Neymar. Ce ne sera pas le cas. En fin de contrat, l’attaquant ne prolongera pas. Mais ce n'est pas vraiment ça le problème, tout le monde semblait l’avoir compris. En effet, c’est plutôt le choix de Cavani de ne pas terminer la saison en Ligue des Champions avec le PSG, qui interroge.

Le choix très critiqué d’Edinson Cavani