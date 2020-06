Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud a identifié le successeur de Sanson !

Publié le 30 juin 2020 à 21h30 par D.M.

Alors que Morgan Sanson pourrait quitter l’OM lors du prochain mercato estival, le club marseillais a identifié son successeur en la personne de Mickaël Cuisance qui évolue au Bayern Munich cette saison.

L’OM, en grande difficulté financière, pourrait se séparer de nombreux joueurs lors du prochain mercato estival. Le milieu de terrain pourrait connaître de nombreux changements puisque Kevin Strootman, Maxime Lopez et Morgan Sanson pourraient quitter l’OM cet été. Ce dernier suscite l’intérêt de nombreux clubs anglais et notamment de West Ham qui avait transmis une première offre de 25M€ lors du dernier mercato estival et qui suivrait toujours sa situation. Mais qui pour le remplacer en cas de départ cet été ?

Cuisance plaît à l’OM, mais…