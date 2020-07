Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait réaliser un grand coup pour la succession de Meunier !

Publié le 1 juillet 2020 à 16h45 par D.M.

Afin de remplacer Thomas Meunier, parti au Borussia Dortmund, le PSG pourrait miser sur Timothy Castagne qui évolue cette saison à l’Atalanta Bergame.

Présent depuis 2016 à Paris, Thomas Meunier a décidé de changer d’air. En fin de contrat avec le PSG, le latéral droit s’est engagé avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2024. Ainsi, Leonardo se serait mis à la recherche d’un joueur capable de prendre la succession de Thomas Meunier sur le côté droit de la défense puisque Colin Dagba est le seul spécialiste du poste dans l’effectif de Thomas Tuchel. Le directeur sportif du PSG se serait intéressé à plusieurs profils à l’instar d’Hamari Traoré (Stade rennais) ou encore d’Adam Marusic (Lazio Rome). Mais Leonardo pourrait une nouvelle fois trouver son bonheur en Italie et plus particulièrement à Bergame.

