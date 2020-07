Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre dans le dossier Alaba ?

Foot - Mercato - PSG

En plus de Lucas Hernandez, le PSG songerait également à recruter David Alaba du côté du Bayern Munich. Le club allemand ferait le forcing pour prolonger le contrat du défenseur autrichien mais Alaba n’aurait pas envie de continuer avec le champion d'Allemagne...

De nouveau vainqueur de la Bundesliga, David Alaba pourrait entamer sa dixième saison sous les couleurs du Bayern Munich en septembre prochain. Désireux de renforcer la défense de Thomas Tuchel avec des joueurs polyvalents, Leonardo aurait vu la piste Lucas Hernandez se refroidir à cause notamment de Didier Deschamps comme vous l’avait révélé Le 10 Sport il y a quelques jours. Le directeur sportif du PSG songerait donc à s’attacher les services de l’Autrichien, lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2021. Des discussions autour d’une éventuelle prolongation seraient en cours et le moins que l’on puisse dire, c’est que Leonardo aurait le feu vert dans ce dossier !

Effectivement, Christian Falk, journaliste allemand pour BILD , assure sur son compte Twitter que les dirigeants du Bayern Munich et le clan Alaba n’auraient pas trouvé d’accord pour une éventuelle prolongation. Pour éviter de le voir partir gratuitement, le club bavarois pourrait donc laisser partir le défenseur de 28 ans cet été. Capable de jouer aussi bien à gauche que dans l’axe, David Alaba pourrait être un véritable atout de Thomas Tuchel avec notamment le départ de Thiago Silva, libre de tout contrat, à l’issue de la saison.

Our story: no agreement at secret negotiations about a new contract for @David_Alaba @SPORTBILD