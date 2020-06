Foot - Mercato

Mercato : Pep Guardiola enfin acté dans le dossier Leroy Sané !

Publié le 30 juin 2020 à 19h40 par La rédaction

Après de longues semaines de discussions et de négociations, le transfert de Leroy Sané vers le Bayern Munich serait bouclé et une officialisation serait imminente.

C’est un départ attendu depuis de nombreux mois ! Contractuellement lié à Manchester City jusqu’en juin 2021, Leroy Sané ne devrait plus porter les couleurs du club bleu de Manchester la saison prochaine. Après avoir quitté Schalke 04 pour les rangs de Pep Guardiola en 2016, l’Allemand de 24 ans pourrait bientôt retrouver la Bundesliga. Effectivement, Christian Falk, journaliste pour BILD l’affirme sur son compte Twitter , le transfert de Leroy Sané vers le Bayern Munich est bouclé et l’officialisation serait imminente. Reste à savoir pour combien d’années le joueur des SkyBlues s’engagera avec le club bavarois et surtout le prix de ce transfert.