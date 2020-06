Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coutinho, Mourinho... Ces grosses révélations sur l'avenir de Ndombele

Publié le 27 juin 2020 à 9h00 par A.D.

Alors qu'il serait en froid avec José Mourinho, Tanguy Ndombele pourrait être échangé avec Philippe Coutinho cet été. Selon Mundo Deportivo, il n'en serait rien : le Barça aurait d'autres priorités, tandis que Tottenham ne serait pas vendeur.

Tanguy Ndombele vivrait un enfer avec José Mourinho. Peu utilisé par le Special One , l'international français aurait une relation plus que compliquée avec son entraineur. Ce qui pourrait le pousser à faire ses valises lors du prochain mercato estival. Si son nom a été associé au PSG ces dernières semaines, Tanguy Ndombele n'a en aucun cas été approché par Leonardo. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité ce jeudi, il n'y a eu aucune négociation, discussion ou échange entre le PSG et le clan Ndombele. En ce qui concerne le FC Barcelone, un troc entre Philippe Coutinho et Tanguy Ndombele a été évoqué dernièrement, mais cette opération pourrait ne jamais se concrétiser.

L'opération Ndombele-Coutinho déjà aux oubliettes ?