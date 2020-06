Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Leonardo réussissait à rapatrier une ancienne pépite du PSG ?

Publié le 27 juin 2020 à 5h15 par T.M.

Chaque année, le PSG voit plusieurs de ses pépites filer loin de la capitale. Cette fois, Leonardo pourrait bien réussir à rapatrier un ancien Parisien.

Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche vont donc eux aussi inscrire leur nom à la liste des pépite du PSG parties exploser ailleurs. Ce mal ronge le club de la capitale depuis de longues années désormais, notamment depuis le départ de Kinglsey Coman. Alors que les Parisiens s’efforcent de faire éclore et former de jeunes talents, ce sont finalement d’autres clubs qui en profitent, leur promettant toutefois plus de temps de jeu. C’est notamment ce qui est arrivé avec Mattéo Guendouzi. Passé par le centre de formation du PSG, l’actuel joueur d’Arsenal avait finalement choisi de parfaire sa progression à Lorient. Mais un retour dans la capitale pourrait bien se profiler.

Le PSG intéressé ?