Mercato - RC Lens : Un très joli coup prend forme pour les Sang-et-Or !

Publié le 27 juin 2020 à 4h00 par A.M.

En quête d'un renfort offensif, le Racing Club de Lens s'active pour recruter Enzo Crivelli. Et l'ancien attaquant de Bastia semble prêt à consentir de gros efforts pour signer au sein du club nordiste.

Très actif sur le marché pour son grand retour en Ligue 1, le Racing Club de Lens est notamment en quête d'un renfort athlétique au poste d'avant-centre. Dans cette optique, le nom d'Adrian Grbic a rapidement émergé compte tenu de sa belle saison en Ligue 2. Toutefois, l'attaquant de Clermont est très convoité, notamment en Ligue 1 où l'OM et l'ASSE entre autres sont intéressés. Une première offre lensoise aurait même été refusée par les Clermontois qui attendent près de 10M€ pour leur joueur. A ce prix-là, il y a peu de chances que les Sang-et-Or, très actifs sur le dossier Kakuta, puissent s'aligner.

Crivelli est très chaud pour rejoindre Lens