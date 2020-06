Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grande avancée pour le «head of football» !

Publié le 27 juin 2020 à 3h15 par A.M.

Toujours en quête du successeur d'Andoni Zubizarreta, Jacques-Henri Eyraud pourrait prochainement rencontrer un candidat espagnol qui semble être le favori pour le poste de head of football.

Voilà plus d'un mois que l'OM cherche un remplaçant à Andoni Zubizarreta qui a quitté son poste de directeur sportif d'un commun accord avec le club phocéen. Jacques-Henri Eyraud a décrit le profil qu'il recherchait, à savoir un « head of football », ou directeur du football, qui sera en charge de toute la partie sportive de l'OM. Dans cette optique plusieurs noms circulent, et l'heureux élu pourrait bien être espagnol comme l'annonce Manu Lonjon, journaliste d' Eurosport .

«Un candidat espagnol va rencontrer pour la troisième fois la direction de l’OM»