Mercato - OM : La succession de Zubizarreta bientôt réglée ? La réponse !

Publié le 26 juin 2020 à 18h15 par La rédaction

Depuis le départ d’Andoni Zubizarreta au mois de mai dernier, l’OM cherche un nouveau directeur sportif, mais les recherches n’avanceraient pas.

Le 14 mai dernier, l’OM annonçait le départ d’Andoni Zubizarreta après qu’un accord à l’amiable ait été trouvé. Depuis de nombreux noms ont circulé. Des pistes étrangères comme Pablo Longoria ou françaises comme Olivier Pickeu. Le nom de l’ancien directeur sportif du SCO d’Angers est d’ailleurs celui qui revient le plus dans les discussions pour la recherche du nouveau Head of Football. Si l’OM étudie plusieurs dossiers, aucun ne semble vraiment se détacher des autres et aujourd’hui la situation du club interroge alors que le mercato franco-français est ouvert et que le mercato international approche à grand pas. Le temps presse donc pour l’OM.

Les dossiers Pickeu et Longoria au point mort