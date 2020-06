Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça s’active en coulisses pour Duje Caleta-Car ?

Publié le 27 juin 2020 à 0h30 par T.M.

Du côté de l’OM, Duje Caleta-Car figure lui aussi sur la liste des possibles départs. Et visiblement, le profil du défenseur croate est très apprécié…

La saison prochaine, André Villas-Boas sera toujours bien sur le banc de l’OM. Alors que le Portugais a changé d’avis concernant son avenir sur la Canebière, il reste toutefois dans le flou concernant l’effectif qu’il aura à sa disposition. Avec la Ligue des Champions, le Special Two souhaite se renforcer, mais ce qui craint pourrait tout de même arriver à savoir voir son effectif s’appauvrir. En effet, avec le contexte économique actuel à l’OM, Jacques-Henri Eyraud doit vendre afin de faire rentrer de l’argent. Alors que Boubacar Kamara et Morgan Sanson semblent être les principaux candidats au départ, Duje Caleta-Car pourrait lui aussi s’ajouter à cette liste.

Le Croate est apprécié !