Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait fixé pour Sandro Tonali !

Publié le 26 juin 2020 à 23h45 par La rédaction

Alors que Sandro Tonali intéressé le PSG, l’Inter semble plus que jamais pole position sur le dossier mettrait tout en œuvre pour conclure la transaction.

Depuis maintenant quelques semaines, l’avenir de Sandro Tonali semble s’éclaircir. Courtisé par le PSG mais aussi par la Juventus le Milan AC, le jeune milieu de terrain de Brescia semble de plus en plus prendre la direction de l’Inter Milan comme nous vous l’annoncions au mois de mai dernier. Tonali, qui souhaiterait poursuivre sa carrière en Italie, aurait finalement choisi l’Inter comme point de chute malgré l’intérêt du PSG et de quelques cadors italiens. Si le transfert n’est pour le moment pas bouclé, l’Inter pourrait faire en sorte qu’il le soit rapidement.

Tonali, la priorité de l’Inter