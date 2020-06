Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le Bayern Munich sort du silence pour Hakimi !

Publié le 26 juin 2020 à 23h00 par A.C.

Hans-Dieter Flick, coach du Bayern Munich, s’est exprimé au sujet de l’avenir d’Achraf Hakimi.

Quel sera le prochain club d’Achraf Hakimi ? A en croire les récentes indiscrétions d’ El Chiringuito , ça ne devrait pas être le Real Madrid. Le joueur de 21 ans aurait en effet prévenu Zinedine Zidane qu’il ne souhaitait pas poursuivre à Madrid. En Italie, Gianluca Di Marzio assure que tout est quasiment fait pour un transfert à l’Inter pour près de 40M€. Un contrat de cinq ans attendrait d’ailleurs Hakimi à Milan, à en croire Sky Sport Italia , avec un salaire de 5M€ par an, bonus compris. Il ne faut toutefois pas oublier les autres clubs en course, comme Manchester City et le Bayern Munich...

« La situation d’Hakimi ne m’intéresse pas »