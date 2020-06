Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Achraf Hakimi aurait pris une terrible décision pour son avenir !

Publié le 26 juin 2020 à 17h00 par T.M.

Voyant son prêt au Borussia Dortmund se terminer, Achraf Hakimi est censé faire son retour au Real Madrid. Toutefois, il semblerait que le Marocain ait décidé de ne pas continuer du côté de la Casa Blanca.

Avec le contexte économique actuel, le Real Madrid et Zinedine Zidane vont pouvoir compter sur le retour de certains joueurs prêtés pour se renforcer. Et forcément, les regards se tournent avec Achraf Hakimi. Depuis 2 saisons, le Marocain impressionne au Borussia Dortmund, étant désormais considéré comme l’un des meilleurs au poste d’arrière droit. Un renfort qui va ainsi donner une certaine plus-value à l’effectif merengue, mais encore faut-il qu’Hakimi accepte d’être en concurrence avec Dani Carvajal. Face à l’Espagnol, avoir du temps pourrait être compliqué. Un point pourtant essentiel pour l’actuel joueur de Lucien Favre, ce qui pourrait d’ailleurs le pousser à prendre une décision radicale.

Un départ acté à 90% ?