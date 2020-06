Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Frenkie de Jong à l'origine d'un gros départ ?

Publié le 26 juin 2020 à 16h00 par H.G.

Annoncé dans le viseur de la Juventus, Arthur Melo serait tout proche de s’engager en faveur des Bianconeri afin de permettre la venue de Miralem Pjanic au FC Barcelone. Et il se pourrait que Frenkie de Jong ne soit pas étranger à cette volonté du club catalan de se séparer du Brésilien.

L’affaire traine depuis de nombreuses semaines, mais elle semble désormais plus proche que jamais de se conclure. Afin d’apporter un coup de fraîcheur à son entrejeu, le FC Barcelone aurait pris la décision de recruter Miralem Pjanic à la Juventus, tandis qu’Arthur Melo ferait le chemin inverse et rallierait le Piémont où Maurizio Sarri désire ardemment sa venue. Et à en croire les derniers échos parus en Espagne et en Italie, le deal serait proche de se conclure dans la mesure où les Bianconeri auraient trouvé un accord avec le milieu de 23 ans, qui ne souhaitait pourtant pas quitter le Barça initialement. Néanmoins, certains observateurs du club catalan ne manquent pas de critiquer ce choix de se séparer de lui tant Arthur Melo est considéré par certains comme l’un des éléments les plus prometteurs du FC Barcelone. Mais contrairement aux apparences, cette décision aurait été mûrement réfléchie en interne…

L’arrivée de Frenkie de Jong a révélé les carences d’Arthur Melo !