Mercato - Barcelone : Tout est bouclé pour ce deal colossal !

Publié le 25 juin 2020 à 17h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il est annoncé de longue date que le FC Barcelone travaillerait sur les bases d’un échange entre Arthur Melo et Miralem Pjanic avec la Juventus, le club italien serait parvenu à convaincre le milieu brésilien venir garnir ses rangs cet été. L’opération serait désormais toute proche de se conclure, permettant ainsi au club catalan de clôturer ses comptes pour l’exercice 2019/2020.

Arrivé au FC Barcelone à l’été 2018 en provenance de Grêmio, Arthur Melo est considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs du club catalan. Seulement voilà, le milieu brésilien de 23 ans voit depuis plusieurs semaines son avenir s’écrie en pointillés en Catalogne. Effectivement, les dirigeants des Blaugrana auraient décidé d’apporter une dose de nouveauté à leur entrejeu cet été et auraient jeté leur dévolu sur Miralem Pjanic dans cette perspective. Conscient que les Bianconeri apprécient grandement le profil d’Arthur Melo tandis que la crise provoquée par le COVID-19 pourrait inciter à davantage de deals basés sur desséchantes de joueurs, le Barça aurait ainsi décidé d’inclure celui-ci dans le deal pour la venue du Bosnien de 30 ans, alors même que ce dernier a clamé son envie de ne pas s’en aller cet été. Le FC Barcelone s’est ainsi longtemps retrouvé dans l’embarras face à la fermeté de son joueur et aurait fait son possible pour convaincre l’international brésilien de rejoindre l’écurie transalpine. Et à en croire les dernières informations venues d’Espagne et d'Italie, il semblerait que ce forcing ait fini par porter ses fruits.

« Il ne manque plus que les signatures »

Comme l’annonce la Cadena SER ce jeudi, la Juventus et Arthur Melo auraient trouvé un accord contractuel lors des dernières heures. Une information confirmée quelques minutes plus tard par Romeo Agresti, journaliste de Goal Italia . Tandis qu’il est annoncé de longue date que le FC Barcelone a déjà trouvé un terrain d’entente avec Miralem Pjanic pour un contrat de quatre ans et un salaire de 7,5M€/an, cet accord entre le Brésilien et la Vieille Dame aurait permis au dossier de connaitre un véritable coup d’accélérateur. Les deux écuries se seraient donc rapidement entendues afin de concrétiser pour de bon cet échange sur la table depuis plusieurs semaines. Par conséquent, selon l’entourage d’Arthur Melo cité par la radio espagnole, « il ne manque plus que les signatures » pour que l’opération soit bouclée. Le natif de Goiânia aura l’occasion de profiter d’une nette revalorisation de son salaire à Turin où s'engagera pour cinq ans avec un salaire de 5,2M€/an selon Nicolo Schira. Pour autant, de son côté, Fabrizio Romano a tenu à calmer un peu les choses. Confirmant bien un accord entre Arthur Melo et la Juventus, le journaliste de Sky Sport a malgré tout expliqué que certains détails restaient encore à régler avant que l’opération soit définitivement bouclée.

