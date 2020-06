Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce dossier chaud du Barça débloqué par… Dani Alvès ?

Publié le 25 juin 2020 à 16h00 par T.M.

Après avoir longtemps campé sur ses positions, Arthur Melo semblerait désormais ouvert à l’idée de rejoindre la Juventus. Et Dani Alvès ne serait pas étranger à ce retournement de situation.

Le FC Barcelone et la Juventus toucheraient enfin au but. Depuis plusieurs semaines, les deux clubs travaillent pour réaliser une opération XXL autour d’un échange entre Arthur Melo et Miralem Pjanic. Si ce dernier semble plus que chaud à l’idée de rejoindre la Catalogne, ce n’était clairement pas le cas du Brésilien. Il avait publiquement affirmé son intention de rester au Barça pour s’y imposer. Une position qu’il tenait jusqu’à il y a quelques jours encore. Mais la persévérance des deux clubs semblent avoir eu raison de la volonté d’Arthur. Désormais, le milieu de terrain aurait accepté l’idée de rejoindre le Piémont.

Dani Alvès comme VRP de luxe ?