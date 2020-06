Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une première opération colossale bientôt bouclée ?

Publié le 25 juin 2020 à 12h00 par B.C.

Après de nombreuses semaines de discussion, tout serait enfin bouclé entre la Juventus et le FC Barcelone pour l'échange incluant Miralem Pjanic et Arthur Melo. Longtemps réticent à l'idée de rejoindre Turin, le milieu brésilien aurait finalement accepté l'opération.

C'est déjà l'un des feuilletons de l'été avant même l'ouverture officielle du mercato. Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone et la Juventus sont en discussion pour mettre au point un gros échange incluant Arthur Melo et Miralem Pjanic. Si le Bosnien serait emballé à l'idée de rejoindre la Catalogne, le milieu brésilien s'est pour sa part montré beaucoup moins enthousiaste concernant une arrivée à Turin. L'ancien de Grêmio et ses proches ont plusieurs fois assuré qu'un transfert n'était absolument pas à l'ordre du jour, mais au fil des jours, la tendance aurait évolué. Et à en croire les dernières informations de la presse espagnole, il n'y aurait plus aucun doute à avoir sur ce deal.

L'échange Arthur-Pjanic bientôt bouclé ?