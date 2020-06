Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ d’Arthur à la Juventus ? Setién répond !

Publié le 25 juin 2020 à 0h30 par Th.B.

Alors qu’un accord total aurait été trouvé mardi entre le FC Barcelone et la Juventus pour le transfert d’Arthur Melo, Quique Setién s’est livré sur ce que cela pourrait signifier pour son milieu de terrain.

Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone et la Juventus travailleraient d’arrache pied dans l’optique de mener à bien un gros échange dans lequel Arthur Melo et Miralem Pjanic feraient partie intégrante. D’après Sky Sports , les directions blaugrana et bianconeri se seraient mises d’accord sur une indemnité de transfert de 80M€. Il ne manquerait plus que le milieu de terrain du Barça donne son aval et trouve un terrain d’entente avec la Juventus sur les bases d’un contrat. C’est du moins l’information que le média britannique communiquait mardi en fin d’après-midi, à quelques heures de la confrontation entre le FC Barcelone et l’Athletic Bilbao. À l’issue de la rencontre remportée par le Barça (1-0), Quique Setién a été interrogé sur le dossier Arthur Melo.

Setién réagi à l’intérêt de la Juventus pour Arthur Melo !