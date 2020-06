Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une vente XXL d’Ansu Fati validée en interne ?

Publié le 25 juin 2020 à 17h00 par T.M.

Malgré des offres folles annoncées pour Ansu Fati, Josep Maria Bartomeu a fermé la porte pour un départ du prodige du FC Barcelone. Toutefois, pour d’autres dirigeants, cela serait loin d’être le cas.

A 17 ans, Ansu Fati prend petit à petit de plus en plus de place au FC Barcelone. Grâce à ses qualités de percussion, le prodige espagnol apporte quelque chose qu’Antoine Griezmann, par exemple, ne peut pas faire. Un plus pour Quique Setien, mais le talent du Barcelonais éveille les convoitises. Ainsi, il a notamment été question d’offres de Manchester United à hauteur de 100M€ puis de 150M€. Mais la réponse de Josep Maria Bartomeu a été claire : Ansu Fati n’est pas à vendre. D’ailleurs, ce jeudi, le père du Barcelonais a confirmé qu’il n’avait pas la tête à un départ : « Nous sommes bien au Barça. Ceux qui partent veulent ensuite revenir. La famille est très contente. Que pouvons-nous demander de plus ? ».

Les avis divergent pour Fati…