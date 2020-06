Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quel est le vrai prix de Florian Thauvin ?

Publié le 25 juin 2020 à 8h00 par La rédaction

A un an de la fin de son contrat, Florian Thauvin assure ne pas vouloir quitter l'Olympique de Marseille. Dans le même temps, le club phocéen pourrait être contraint de le vendre afin de ne pas le voir partir libre dans un an. Mais à quel prix ?

La situation de Florian Thauvin commence à poser problème. Le contrat du Champion du monde prend fin en 2021, et une prolongation semblant impossible à l'heure actuelle, l'OM pourrait être tenté par une vente dès cet été afin d'éviter de le voir partir libre dans un an. Une éventualité que son entourage ne veut pas entendre. « À l'heure où on parle, Florian n'a aucune raison de quitter l'OM. Son intérêt, c'est de rester à Marseille où il a tout le monde avec lui, le public, le coach, il va jouer la Champions League, il sera libre en fin d'année et il a des chances de disputer l'Euro avec les Bleus », confiait un proche de Thauvin au Phocéen. Et pourtant, l'idée d'un départ est à prendre en considération compte tenu de la situation financière de l'OM qui doit à la fois vendre et alléger sa masse salariale cet été. Mais à quel prix ?

