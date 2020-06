Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers une grosse désillusion estivale pour Eyraud ?

Publié le 25 juin 2020 à 6h15 par Th.B.

Alors que l’OM refuserait de laisser partir libre Florian Thauvin en 2021, le joueur ne compte pas prolonger cet été. Et si une vente semble être la solution pour Jacques-Henri Eyraud cet été, elle ne devrait certainement pas rapporter un joli pactole au club phocéen.

« Il n'est absolument pas question de prolonger en ce moment. Déjà parce que le club n'a pas d'argent pour engager ce type d'opération, mais aussi parce qu'il n'y a personne en face pour discuter. Il faut déjà que l'OM trouve son directeur sportif pour cela » . Voici le témoignage que l’entourage de Florian Thauvin a récemment livré au Phocéen . Ainsi, à moins d’un transfert cet été, le champion du monde tricolore devrait quitter l’OM libre de tout contrat en juin 2021, en l’état actuel des choses. Président du club marseillais, Jacques-Henri Eyraud ne prévoirait certainement pas de s’asseoir sur une indemnité de transfert, l’équipe phocéenne étant en proie à des difficultés financières. Mais la cote de Thauvin n’est plus la même qu’auparavant…

« La valeur marchande de Thauvin proche des 10M€ »