Mercato - OM : Le prix de Florian Thauvin en chute libre ?

Publié le 25 juin 2020 à 0h15 par Th.B.

Ayant disputé une quasi saison blanche, comprenant ses dizaines de minutes avant le début du confinement en mars, Florian Thauvin a vu sa valeur marchande considérablement diminuée par la crise sanitaire liée au Covid-19. Elle se situerait autour des 10M€.

Lors du dernier mercato estival, avant le Covid-19 et sa saison presque blanche (lui qui n’a disputé que 10 minutes face à l’ASSE en septembre et 10 autres minutes face à Amiens début mars, Florian Thauvin valait 40, voire 50M€ sur le marché. N’ayant pas joué lors de cet exercice et étant victime de la réalité économique d’aujourd’hui, le champion du monde tricolore a témoigné d'une diminution de sa valeur marchande au fil des semaines. Cet été, moment où il ne lui restera qu’une saison sur son contrat à l’OM, Thauvin pourrait partir pour la modique somme de 20M€. C’est du moins ce que L’Équipe révélait le 21 juin. Président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud devra vendre cet été, le club phocéen étant en proie à des difficultés financières. Une offre de 20M€ serait prise en considération selon le quotidien sportif. Néanmoins, la valeur marchande de Thauvin se situerait en dessous de la barre des 20M€ désormais.

Selon un économiste du CDES, le prix de Thauvin avoisinerait les 10M€ !