Mercato - OM : Jacques-Henri Eyraud moins présent dès cet été ?

Publié le 24 juin 2020 à 22h15 par La rédaction

L’arrivée d’un nouveau directeur sportif qui occupera un rôle plus élargi de Head of Football à l’OM pourrait rapidement effacer Jacques Henri Eyraud.

Le 14 mai dernier, Andoni Zubizarreta quittait l’Olympique de Marseille à la suite d'un commun accord avec le club phocéen. Aujourd’hui, les dirigeants de l’OM sont activement à la recherche d’un nouveau directeur sportif qui aura un rôle un peu plus important de Head of football pour pallier le départ de l’ancien dirigeant du FC Barcelone. Si plusieurs noms circulent déjà celui d’Olivier Létang ou encore de Pep Segura, la question est aussi de savoir si Jacques Henri Eyraud prendra du recul.

« Jacques Henri Eyraud va pendre un peu de recul »