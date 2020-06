Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Havertz vers Chelsea ? La réponse de Lampard !

Publié le 24 juin 2020 à 21h30 par Th.B.

Alors que le10sport.com vous avait révélé un intérêt du Real Madrid et de Chelsea pour Kai Havertz, Frank Lampard a reconnu les multiples qualités du milieu offensif du Bayer Leverkusen en assurant cependant ne pas avoir lancé les grandes manoeuvres pour l’international allemand.

Cette saison, Kai Havertz est en feu. Avec le Bayer Leverkusen, le milieu offensif a délivré 9 passes décisives en parvenant à trouver à 16 reprises le chemin des filets. Comme le10sport.com vous le révélait le 19 mai dernier, Zinedine Zidane en pince pour l’international allemand et fait régulièrement les louanges de son profil dans son entourage au Real Madrid. Plus récemment, on vous dévoilait que Chelsea et les deux clubs de Manchester étaient aussi sur les rangs pour l’accueillir. Après la récente officialisation de la signature de Timo Werner qui est la deuxième signature de Chelsea après Hakim Ziyech, les Blues formuleraient à présent un réel intérêt pour Havertz, sans pour autant avoir transmis une offre en bonne et due forme à Leverkusen.

« Non, aucune offre n'a été faite »