Mercato - Real Madrid : Nouvelle révélation de taille sur le dossier Sancho !

Publié le 24 juin 2020 à 20h00 par La rédaction

Jadon Sancho devrait être très courtisé cet été. Alors que le Real Madrid, Liverpool ou encore Manchester United ont montré de l’intérêt pour le joueur, les Red Devils auraient un plan pour le recruter.

Jadon Sancho a brillé cette saison en Bundesliga, où il est l’un des hommes forts du Borussia Dortmund. Déjà précédé d’une belle réputation liée à sa saison passée, le jeune ailier anglais confirme lors de cet exercice tout son talent. Un talent qui attire aujourd’hui les regards de certains des plus grands clubs européens comme le Real Madrid, Liverpool ou encore Manchester United. Toutefois, ces sollicitations se heurteraient pour le moment au prix de départ fixé par le Borussia Dortmund pour son joueur.

Manchester United veut faire baisser le prix pour Sancho