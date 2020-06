Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Neymar va se jouer en Ligue des Champions ?

Publié le 25 juin 2020 à 16h30 par T.M.

Encore une fois, le feuilleton Neymar fait énormément parler à l’approche du marché des transferts. Faut-il alors s’attendre à un départ du joueur du PSG ? Cela semble difficilement imaginable selon certains…

Déterminé à retourner au FC Barcelone l’été dernier, Neymar était finalement reparti pour une 3ème saison avec le PSG. D’ailleurs, le Brésilien s’est montré pleinement impliqué dans le projet parisien. Et alors qu’il existe encore la possibilité de remporter la Ligue des Champions en fin de saison, le protégé de Thomas Tuchel a de grandes ambitions pour cette échéances comme il le faisait dernièrement savoir : « Je suis impatient de retrouver le terrain et, si c’est la volonté de Dieu, entrer dans l’histoire ». Toutefois, derrière ces propos, le feuilleton concernant son avenir n’est pas encore terminé. Neymar aurait toujours envie de revoir la Catalogne. Des plans qui ont toutefois été chamboulés par le coronavirus et actuellement, le Barça, concentré sur l’arrivée de Lautaro Martinez, ne peut assumer une telle opération.

Une fin de saison décisive…

Avec le contexte actuel, les conditions ne sont pas réunies pour permettre à Neymar de quitter le PSG, où il est d’ailleurs sous contrat jusqu’en 2022. Le Brésilien semble donc bien parti pour évoluer une 4ème saison sous le maillot parisien, à moins que… Selon Petro Chiaradia, la Ligue des Champions devrait en tout cas jouer un rôle décisif pour l’avenir de Neymar. « Un avenir au PSG ? Tout dépend selon moi de la fin de saison de Paris. S’ils remportent la Ligue des Champions, alors Neymar et le PSG pourraient continuer l’aventure ensemble. Si la fin de saison est chaotique, un départ est largement envisageable », a fait savoir cet acteur du marché pour Il Sussidiario . Tout devrait donc se jouer à partir du 12 août, date des quarts de finale de la Ligue des Champions.

L’Italie ? Le FC Barcelone ?