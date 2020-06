Mercato - PSG : Leonardo fixé pour le prix de Bakayoko ?

Foot - Mercato - PSG

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, le PSG est en concurrence avec le Milan AC, entre autres, pour Tiémoué Bakayoko. Frank Lampard, le coach de Chelsea, réclamerait une somme comprise entre 20 et 25M€ pour le transfert de l'international français.

Leonardo souhaite absolument renforcer le milieu de terrain du PSG cet été. Dans cette optique, le directeur sportif parisien s'intéresse de près à Tiémoué Bakayoko. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo est soumis à une lourde concurrence sur ce dossier. En effet, le dirigeant italo-brésilien du PSG est à la lutte avec West Ham, le Milan AC, l'OGC Nice, Watford et Newcastle. De son côté, Chelsea, qui ne compte plus vraiment sur Tiémoué Bakayoko, aurait fixé son prix.

D'après les indiscrétions de Nicolo Schira, divulguées sur son compte Twitter , Frank Lampard attendrait une somme comprise entre 20 et 25M€ pour laisser filer Tiémoué Bakayoko. A en croire le journaliste italien, le PSG, qui saurait désormais à quoi s'en tenir pour le milieu de terrain français, devrait se méfier grandement du Milan AC sur ce dossier. En effet, les Rossoneri seraient en discussions pour rapatrier Tiémoué Bakayoko au San Siro. Alors que le salaire du pensionnaire de Chelsea serait trop élevé, la direction milanaise songerait à lui offrir un contrat de quatre saisons à hauteur de 4M€ annuels pour le convaincre.

#ACMilan are in talks for Timo #Bakayoko’s return. #Chelsea ask €20-25M to sell him on a permanent deal. His wage are too high (€6,5M a year until 2022), but Milan are working to spread his salary on 4-years contract (€4M a year). #transfers #CFC