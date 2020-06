Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel serait le milieu de terrain idéal pour le PSG ?

Publié le 26 juin 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors que Leonardo a fait du recrutement d'au moins un milieu de terrain une priorité pour cet été, quel doit être le joueur recruté par le PSG à ce poste ?

Cet été, le Paris Saint-Germain aura de nombreux chantiers sur le marché des transferts. En effet, Leonardo compte renforcer plusieurs postes, à commencer par l'entrejeu. Les arrivées d'Idrissa Gueye et d'Ander Herrera ne semblent pas avoir entièrement convaincu le directeur sportif du PSG qui compte donc attirer un joueur au profil défensif et un autre plus relayeur ayant un gros apport offensif. Dans tous les cas, un milieu de terrain à la dimension athlétique sera recherché. Comme révélé par le10sport.com, la priorité se nomme Sergej Milinkovic-Savic. Mais sur quel profil doit se concentrer Leonardo ?

Leonardo multiplie les pistes

La piste menant à l'international serbe de la Lazio Rome étant compliquée, notamment d'un point de vue financier, le PSG garde à l’œil plusieurs autres joueurs à commencer par Lorenzo Pellegrini (AS Roma) qui possède une clause libératoire estimée à 30M€ et payable en deux fois. Selon nos informations, la piste menant à Tiémoué Bakayoko est toujours active. Chelsea ne compte le conserver et le joueur souhaite venir au PSG. Du côté de Doha c'est le profil d'Ismaël Bennacer (Milan AC) qui semble particulièrement plaire. Enfin, comme révélé par Manu Lonjon, Leonardo s'est renseigné sur Dominik Szoboszlai (RB Salzbourg) qui semble être le plan B en cas d'échec de la piste menant à Sergej Milinkovic-Savic.



Selon vous, quel milieu de terrain doit recruter le PSG cet été ?