Mercato - PSG : Gros coup de froid dans le dossier Milinkovic-Savic ?

Publié le 26 juin 2020 à 12h15 par A.C.

Les négociations entre le Paris Saint-Germain et la Lazio, pour Sergej Milinkovic-Savic, semblent totalement gelées...

Où en est le dossier Sergej Milinkovic-Savic ? Voilà plusieurs semaines que l’on vous parle des négociations entre le Paris Saint-Germain et la Lazio, pour le Serbe. Ce dernier est la grande priorité de Leonardo, mais la tâche ne s’annonce pas simple. Selon nos informations, la Lazio réclame 85M€ minimum pour laisser filer Milinkovic-Savic, qui plairait également à Manchester United. A Old Trafford, il pourrait en effet pallier un possible départ de Paul Pogba.

La Lazio renvoie tout au mois d'aout !