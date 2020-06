Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les plans de Leonardo pour le chantier du milieu se précisent !

Publié le 25 juin 2020 à 20h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 25 juin 2020 à 20h50

Après avoir été l’un des chantiers prioritaires de Leonardo l’été passé, l’entrejeu du PSG a de nouveau été désigné comme un secteur à renforcer en priorité par le directeur sportif du club de la capitale. Dans cette optique, de nombreux profils sont étudiés par le dirigeant brésilien, ce qui ne lui laisse d’autre choix que de hiérarchiser ses cibles.

Ander Herrera, Idrissa Gueye, Pablo Sarabia. Tels sont les trois joueurs recrutés l’été dernier pour venir garnir l’entrejeu du club de la capitale. Tout au long de la saison 2018/2019, Thomas Tuchel n’avait eu de cesse de pointer du doigt le manque d’hommes qu’il avait à disposition dans ce secteur, allant même jusqu’à égratigner la gestion d’Antero Henrique, le directeur sportif du club de la capitale en ce temps-là. C’est pourquoi Leonardo a tenu à remédier au problème l’été dernier en finalisant les arrivées des trois joueurs à son retour au PSG. Toutefois, en dépit de ce recrutement ayant gommé les carences numériques du milieu parisien, l’ancien dirigeant de l’AC Milan n’est toujours pas rassasié et entend une nouvelle recruter au milieu au cours de la prochaine session estivale des transferts. Il n’est même pas question d’une seule, mais de deux nouvelles arrivées dans ce secteur, tandis que des départs ne sont pas à exclure cet été. C’est pourquoi Leonardo n’a eu d’autre choix que d’établir une longue short-list de cibles potentielles.

Sergej Milinkovic-Savic, la priorité !

Mais dans cette longue liste de profils ciblés, l’un d’eux se dégage tout particulièrement : il s’agit de Sergej Milinkovic-Savic. Le Serbe de la Lazio a été érigé comme la grande priorité de recrutement par Leonardo, lui qui pourrait apporter sa taille dans l’entrejeu parisien ainsi que sa capacité à frapper de loin, chose qui manque cruellement aux actuels milieux de Thomas Tuchel. De ce fait, comme le10sport.com vous l’a annoncé, le PSG est d’ores et déjà entré en contact avec la Lazio en proposant une première offre chiffrée à 60M€, finalement repoussée par l’écurie italienne qui a fixé le prix de départ de son joueur à 85M€. Le dossier est loin d’être déjà enterré, le club romain étant ouvert au départ de Sergej Milinkovic-Savic, mais rien ne devrait réellement se décanter avant la fin de la saison 2019/2020 de Serie A au cours de laquelle les Biancocelesti se battent pour une qualification en Ligue des Champions. Mais parallèlement, si Sergej Milinkovic-Savic a été érigé comme la priorité absolue, il n’est bien sûr pas l’unique joueur à être sur les tablettes des pensionnaires du Parc des Princes.

De nombreux profils étudiés... ou pas !

Plusieurs autres milieux de terrain retiennent l’attention de Leonardo et font l’objet d’un travail assidu de sa part. Comme le10sport.com vous l’a annoncé, l’une de ses autres pistes préférentielles le mène à Lorenzo Pellegrini, le milieu de l’AS Roma qui dispose d’une clause libératoire fixée à 30M€ dans son contrat. L’international hongrois de 19 ans Dominik Szoboszlai, dont le profil est similaire à celui de Sergej Milinkovic-Savic, serait également suivi par le PSG d’après les informations de Manu Lonjon. En parallèle, un autre joueur très apprécié par Leonardo fait l’objet d’un suivi tout particulier de la part du dirigeant francilien : il s’agit de Tiémoué Bakayoko, que le Brésilien connait bien pour l’avoir recruté en prêt à l’AC Milan lors de la saison 2018/2019. Le profil de l’international français est étudié en cas d’échec de la piste prioritaire menant au Serbe de la Lazio, mais la concurrence promet d’être rude sur ce dossier. Comme le10sport.com vous l’a également révélé ce jeudi, Watford et Newcastle viennent d’arriver dans la course à sa signature, rejoignant ainsi le PSG mais aussi West Ham, l’AC Milan ou encore l’OGC Nice. Du reste, Le Parisien a annoncé ce mercredi que les Champions de France étaient aussi séduits par la perspective d’attirer Tanguy Ndombélé, lui qui est en délicatesse à Tottenham. Mais comme nous vous l’avons également annoncé, cette information est inexacte, l’entourage de l’ancien milieu de l’OL nous ayant annoncé ne pas avoir eu la moindre discussion avec Paris.

Une vague de départ en prévision des arrivées ?