Mercato - PSG : Leonardo aurait trouvé le nouveau Milinkovic-Savic !

En quête de renforts au milieu de terrain, le PSG a fait de Sergej Milinkovic-Savic sa grande priorité de recrutement pour la prochaine session estivale des transferts. Cependant, en cas d’échec de la piste menant au Serbe, le club de la capitale aurait trouvé un autre profil très similaire à celui du joueur de la Lazio.

Pour son deuxième mercato estival depuis son retour au PSG, Leonardo a une nouvelle fois l’intention de renforcer l’entrejeu du club de la capitale. Après avoir enrôlé Ander Herrera, Idrissa Gueye et Pablo Sarabia l’été passé, le directeur sportif de l’écurie francilienne aimerait davantage encore consolider ce secteur de jeu en recrutant non pas un, mais deux nouveaux joueurs. Dans cette perspective, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Leonardo a fait de Sergej Milinkovic-Savic sa grande priorité et a même déjà formulé une proposition de 60M€ à la Lazio. Une offre repoussée par les Biancocelesti , qui réclament pas moins de 85M€ pour laisser filer l’international serbe. Les négociations vont néanmoins se poursuivre une fois que la saison 2019/2020 de Serie A sera terminée, une qualification en Ligue des Champions pouvant changer beaucoup de choses. Pour autant, en dépit de la position ferme de la Lazio, le PSG reste en position de force dans le dossier Sergej Milinkovic-Savic, lui qui est également sur les tablettes du Real Madrid. Mais si d’aventure Leonardo venait à trouver trop onéreux le joueur de 25 ans, le Brésilien aurait d’ores et déjà trouvé un joueur au profil similaire pour se rabattre.

Le PSG aurait coché le nom de Dominik Szoboszlai !

À en croire les informations de Manu Lonjon, ce joueur serait Dominik Szoboszlai. International hongrois âgé de seulement 19 ans et évoluant au Red Bull Salzbourg, ce jeune milieu de terrain possède un profil similaire à celui de Sergej Milinkovic-Savic. Le PSG aurait même d’ores et déjà pris quelques renseignements au sujet de ce milieu d’1m86 courtisé par de nombreuses grandes écuries. L’entourage de Dominik Szoboszlai aurait d’ailleurs lui-aussi été sondé et ne serait pas insensible à l’interêt des Champions de France 2020. De son côté, le Red Bull Salzbourg demanderait une somme comprise entre 25 et 30M€ pour le libérer, un chiffre davantage accessible que ne l’est celui nécéssaire pour arracher Sergej Milinkovic-Savic à la Lazio. Affaire à suivre…