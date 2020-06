Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Le dossier Alex Telles toujours actif !

Publié le 25 juin 2020 à 19h45 par Alexis Bernard

Positionné sur Alex Telles, le PSG poursuit ses discussions avec le FC Porto. Et ce malgré les négociations avec Layvin Kurzawa pour prolonger.

Paris a entamé des négociations avec le FC Porto pour le transfert d’Alex Telles. Le Brésilien est un profil très apprécié au sein des dirigeants parisiens et Leonardo a ouvert de manière officielle et concrète des discussions pour une opération estivale du latéral gauche auriverde. Chelsea est également de la partie. Dans le même temps, le PSG aurait réactivé ses discussions avec Layvin Kurzawa pour prolonger son contrat. La fin du dossier Telles ? Non.

Telles et Kurzawa la saison prochaine ?

Selon nos informations, le PSG continue de discuter avec le FC Porto et Alex Telles pour son transfert. Malgré la reprise des discussions avec Layvin Kurzawa pour prolonger (sur un contrat inférieur aux quatre années évoquées, plutôt sur un bail de deux ans a priori), il ne serait pas impossible de voir le PSG faire les deux dossiers. Et voir Juan Bernat utilisé dans un rôle plus offensif, sur son côté gauche. L’Espagnol a montré d’excellentes dispositions cette saison, notamment sur le plan offensif, avec des buts importants. Par le passé, Bernat a pu évoluer au milieu du terrain donc Thomas Tuchel peut tout à fait imaginer cette option pour son joueur.