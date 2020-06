Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Silva, Kurzawa... Leonardo est enfin fixé pour les prolongations !

Publié le 25 juin 2020 à 14h15 par B.C.

Désireux de prolonger les contrats de ses joueurs bientôt libres, le PSG va très prochainement pouvoir conserver officiellement ses éléments grâce à une ordonnace publiée au Journal officiel ce jeudi.

Si Edinson Cavani et Thomas Meunier ont choisi de quitter le club après le 30 juin, Thiago Silva, Layvin Kurzawa, Sergio Rico et Eric Maxim Choupo-Moting en ont décidé autrement. Alors que leur bail arrivera à expiration la semaine prochaine, les trois joueurs ont accepté de prolonger de deux mois afin de finir la saison. Néanmoins, aucune officialisation n'a encore été annoncée puisque le club n'était pas en mesure de parvenir à ses fins sur le plan juridique, mais ce problème ne se pose plus.

Le PSG peut officiellement prolonger les contrats de ses joueurs