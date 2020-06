Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Deux nouveaux clubs débarquent pour Bakayoko !

Publié le 25 juin 2020 à 18h15 par Alexis Bernard

Toujours dans le viseur du Paris Saint-Germain, Tiémoué Bakaoyoko, qui n'entre plus dans les plans de Frank Lampard à Chelsea, est également suivi par deux clubs de Premier League. Selon nos informations, Watford et Newcastle viennent de faire irruption dans ce dossier.

C'est désormais une certitude, Tiémoué Bakayoko va retourner à Chelsea. L'AS Monaco, où il était prêté cette saison, a décidé de ne pas lever l'option d'achat et l'a officialisé mercredi par le biais d'un communiqué. Toutefois, le milieu de terrain tricolore ne devrait pas s'éterniser chez les Blues où Frank Lampard ne semble pas compter sur lui. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, et confirmé par Le Parisien mercredi, la piste Bakayoko est ainsi d'ailleurs toujours active au PSG. Les contacts avec le club parisien remontent à plusieurs mois puisque Leonardo, qui avait obtenu le prêt de l'ancien Monégasque lorsqu'il était en poste au Milan AC, a coché le nom de Tiémoué Bakayoko sur sa short-list. A l'image d'Ismaël Bennacer ou encore Lorenzo Pellegrini, Bakayoko fait partie des profils étudiés en cas d'échec de la piste menant à Sergej Milinkovic-Savic, la priorité du PSG pour cet été.

Watford et Newcastle se place sur Bakayoko