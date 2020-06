Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - Officiel : L’AS Monaco annonce le départ de plusieurs joueurs !

Publié le 24 juin 2020 à 22h33 par La rédaction

L’AS Monaco a officialisé ce mercredi le départ de nombreux joueurs en fin de contrat ou qui voient leur prêt arriver à échéance dans les prochains jours.