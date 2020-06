Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un nouveau coup totalement inattendu !

Publié le 25 juin 2020 à 19h15 par H.G.

Alors qu’il était dernièrement annoncé que le PSG n’avait nullement l’intention de recruter définitivement Sergio Rico, il se pourrait finalement que Leonardo ait changé son fusil d’épaule avec le portier espagnol.

L’un des grand chantiers de Leonardo à son retour au PSG il y a un an fut sans nul doute celui des gardiens de but. Après s’être séparé de Gianluigi Buffon, de Kevin Trapp et d'Alphonse Areola, envoyé en prêt au Real Madrid, le club de la capitale a choisi de miser sur Keylor Navas et Sergio Rico. Mais si le gardien costaricien s’est immédiatement imposé comme un titulaire indiscutable en réalisant de grandes performances, on ne peut pas dire qu’il en ait été autant pour son homologue espagnol prêté par le FC Séville. Coupables de bourdes, celui-ci n’aurait pas convaincu les dirigeants parisiens de lever son option d’achat fixée à 10M€ au terme de la saison. Cependant, si Sergio Rico a vu son prêt au PSG être prolongé jusqu’au 31 aout afin de terminer l’exercice 2019/2020 avec les Champions de France 2020, il se pourrait finalement qu’il ait une chance de rester encore plus de temps que prévu.

Une négociation possible pour revoir à la baisse le prix de Sergio Rico ?