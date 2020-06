Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sur le point de lancer une offensive à 25M€ ?

Publié le 26 juin 2020 à 19h45 par T.M.

A la recherche de sang neuf au milieu de terrain, Leonardo pourrait prochainement passer à l’action pour le joueur de Salzbourg, Dominik Szoboszlai.

Après Mauro Icardi, Leonardo s’attaque désormais à d’autres gros chantiers et notamment celui du milieu de terrain. Souhaitant apporter du sang neuf dans ce secteur, le directeur sportif du PSG a plusieurs pistes activées, à l’instar de Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) et Ismaël Bennacer (Milan AC). En ce qui concerne Tanguy Ndombele, dont le nom était aussi associé au club de la capitale, Le 10 Sport vous a révélé qu’il n’y avait aucune démarche entamée. Il ne faudrait donc pas compter sur une arrivée du joueur de Tottenham, en revanche, ces dernières heures, un nouveau nom est apparu : Dominik Szoboszlai. En effet, selon les informations de Manu Lonjon, le PSG aurait sondé l’entourage du joueur de Salzbourg, qui se rapprocherait d’ailleurs du profil de Milinkovic-Savic.

Le PSG veut griller la concurrence !